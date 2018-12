Smeulende massa kolen in havenbedrijf veroorzaakt geuroverlast in Doornzele Jeroen Desmecht

05 december 2018

14u47 1 Evergem Een smeulende massa kolen bij Ghent Coal Terminal heeft dinsdagavond heel wat geurhinder veroorzaakt in Doornzele en omstreken. Voor de omwonenden was er geen gevaar.

De hoop kolen is dinsdag rond de middag beginnen smeulen. Het bedrijf begon vervolgens de berg kolen open te trekken met een kraan. De brandweer kreeg rond 22 uur ‘s avonds een melding van de geurhinder en kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. “We hebben het bedrijf geadviseerd om met sproeiers te werken om de rookontwikkeling te beperken”, zegt de brandweer. “Hierdoor is de geur snel beginnen afnemen. We hebben ook gevraagd om een grotere kraan in te zetten, zodat het probleem sneller kan worden opgelost.”

De geur kan de komende dagen opnieuw opflakkeren, maar de grootste hinder zou achter de rug zijn. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaar is voor de omwonenden.