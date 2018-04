Slotfeest toekomstdenkers 21 april 2018

De werkroep 'Evergem Verschiet!' heeft maandenlang gewerkt aan een toekomstvisie, over hoe Evergem er in 2050 moet uitzien. Vandaag wordt een slotfeest gehouden. Van 10 tot 17 uur is er heel wat te beleven in de bibliotheek, Bibliotheekstraat 12 in Evergem. Info: www.evergemverschiet.be. (JSA)