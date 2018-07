Sleutelverantwoordelijke gezocht voor begraafplaats 03 juli 2018

Evergem zoekt een inwoner die in de buurt van de begraafplaats van Evergem-centrum in het Brielken woont. In de gemeente zijn een aantal inwoners aangesteld als 'sleutelverantwoordelijke' voor gemeentelijke begraafplaatsen. Zij bewaren de sleutels en openen en sluiten dagelijks de hekken en poorten. Voor de begraafplaats in Evergem-centrum zoekt de gemeente nu een nieuwe verantwoordelijke. De sleutelverantwoordelijke krijgt maandelijks een vergoeding van 60 euro. Wie interesse heeft kan zich kandidaat stellen in het gemeentehuis, via 09/216.05.30 of via gemeentewerken@evergem.be. (JSA)