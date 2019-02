Slechts 1 op 8 in college is vrouw: “In 2019 echt onaanvaardbaar” Kathleen Depoorter moet als enige haar mannetje staan Joeri Seymortier

12u03 0 Evergem Er komt felle kritiek op de samenstelling van het nieuwe schepencollege van Evergem. Slechts één van de acht leden is een vrouw. Volgens oppositiepartij Sterk is zoiets in 2019 onaanvaardbaar. Binnen drie jaar komt er wel een vrouw bij, maar dat is volgens de klagers niet veel meer dan een doekje tegen het bloeden.

Het nieuwe schepencollege van CD&V en N-VA in Evergem is volop bezig met een bestuursakkoord te schrijven, waarin ze vastleggen wat ze de komende zes jaar in de gemeente gaan doen. Oppositiepartij Sterk roept op om in dat bestuursakkoord ook genoeg vrouwelijke accenten te steken. Met in het schepencollege maar één vrouw op acht een gevaar. Toch zegt de enige vrouwelijke schepen Kathleen Depoorter dat ze haar mannetje wel zal staan.

“Het nieuwe schepencollege van Evergem haalde heel wat pers omdat er een serieuze verjonging doorgevoerd is”, zegt Johan Van Hove van Sterk. “Zeker een goede zaak, maar wij zouden toch liever een ander schepencollege gezien hebben. Eén vrouw in een schepencollege van acht mensen, is voor ons ronduit onaanvaardbaar. De meerderheid scoort in de hele gemeenteraad bijzonder slecht met amper acht vrouwen op 23 raadsleden. De oppositie haalt vier op tien en zit daarmee bijna aan de helft. Er moeten echt meer vrouwen in de politiek. Jammer dat de meerderheid van Evergem daar niet voor kiest.”

Wil van kiezer

Zowel CD&V als N-VA hebben de mensen met de meeste voorkeurstemmen in het college gezet. Het is dus vooral de Evergemse kiezer die er voor gezorgd heeft dat er maar 1 vrouw op 8 in het schepencollege zit. “Ik betreur dat natuurlijk ook dat ik de enige vrouw in het schepencollege ben”, reageert schepen Kathleen Depoorter van N-VA. “Maar het schepencollege is de weerspiegeling van wat de kiezer beslist heeft. Ik ben persoonlijk tegen het opleggen van quota, maar vrouwen in de politiek blijft een moeilijk verhaal. In eerste instantie moet je vrouwen vinden die op de lijst willen staan, en die ’s avonds en in het weekend de baan op willen voor de politiek. En als je ze gevonden hebt, moeten ze ook nog verkozen geraken. Als ik de verkiezingsresultaten bekijk, dan zie ik dat zeker niet alle vrouwen voor vrouwen gestemd hebben. Ook daar moet dus dringend iets veranderen. Steun de vrouwen op politieke lijsten!”

Wissel

In 2022 komt er een lichte verbetering in het college van Evergem. Dan zal Leen Ysebaert van N-VA de plaats innemen van Sven Roegiers van CD&V. Een afspraak die de twee meerderheidspartijen bij de start gemaakt hebben. Een meevaller, want eigenlijk zou het Patrick Huyghe geweest zijn die in 2022 de nieuwe schepen zou worden. Maar hij is nu al versneld in het schepencollege geschoven, omdat Kurt Moens gedeputeerde geworden is bij de provincie. Nog drie jaar geduld dus, en dan staat de vrouwenteller in Evergem eindelijk op 2 op 8.