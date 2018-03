Singles krijgen geen gratis E-bon 16 maart 2018

02u37 0

De singles van Evergem krijgen niet allemaal een gratis E-bon van 25 euro. Vicky Van Hyfte (Open Vld) lanceerde het voorstel, omdat ze vindt dat alleenstaanden het financieel veel harder te verduren hebben dan koppels. "Een mooi voorstel in een verkiezingsjaar, maar helemaal niet realiseerbaar", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). "Wat versta je onder alleenstaanden? Ook twee broers die samenwonen en de kosten kunnen delen? En wat met een alleenstaande moeder met twee volwassen inwonende zonen? Niet alle alleenstaanden zijn onbemiddeld. Misschien zouden we beter elk koppel dat samenwoont een boeket bloemen geven, want ook dat samenblijven is een kunst." (JSA)