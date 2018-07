Senioren denken samen na over toekomst dorp JOERI SEYMORTIER

Een groep senioren uit Belzele bij Evergem heeft in het project 'Ouder worden in je buurt' nagedacht over de toekomst van hun dorp. "Zo zijn er in Belzele geen winkels meer", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens. "Een buurtwinkel en een bankautomaat zijn dan ook wenselijk. Ook het openbaar vervoer zou sterker uitgebouwd mogen worden. Vooral een rechtstreekse busverbinding naar Evergem-centrum staat op het verlanglijstje. De groep senioren vraagt aan het gemeentebestuur meer openbare zitbanken, omdat niet iedereen nog goed te been is. Ook het ontbreken van veilige fietspaden en de verkeershinder in de Kleine Moerstraat en de Schoonstraat worden aangehaald als knelpunten."