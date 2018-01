Schorsing dreigt voor misbruikte agente VERDACHTE COLLEGA DIENT EEN KLACHT IN VOOR LASTER EN EERROOF JURGEN EECKHOUT

19 januari 2018

02u28 0 Evergem Er hangt een schorsing boven het hoofd van de politieagente die mogelijk het slachtoffer is geworden van seksueel ongewenst gedrag bij de politie Assenede-Evergem. De vrouw moest al haar sleutels afgeven en mag geen voet meer in het commissariaat zetten. "Hallucinant is het", klinkt het. Een verdachte collega diende intussen een klacht in voor laster en eerroof.

De politieraad met daarin onder meer burgemeesters Joeri De Maertelaere (N-VA) en Philippe De Coninck (Open VLD), de korpschef van de politie en heel wat gemeenteraadsleden kwam woensdagavond samen. Het incident, dat ondertussen al enkele maanden aansleept en onderzocht wordt, was zo wat het belangrijkste agendapunt tijdens de geheime zitting. Uit anonieme brieven, die door bronnen dicht bij het onderzoek bevestigd werden, zou blijken dat de vrouwelijke politie-inspecteur het slachtoffer zou geworden zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vier mannelijke collega's.





Vertrouwenspersoon

Een van de vermeende daders is zelfs een vertrouwenspersoon die werd aangesteld om haar bij te staan tijdens het onderzoek. De vier betrokken mannen zijn allen getrouwd. Het slachtoffer zelf ondernam begin van het jaar tot tweemaal toe een wanhoopsdaad nadat het haar allemaal te veel was geworden. Ze overleefde het ternauwernood.





Na de politieraad zat het politiecollege samen om verder over het incident te discussiëren. Uit die gesprekken bleek dat er mogelijk een schorsing dreigt voor het slachtoffer. Zij was hiervan eerder al op de hoogte gebracht door de arbeidsgeneesheer. "Het is hallucinant, precies de omgekeerde wereld. Op die manier wordt ze zelfs een tweede keer gestraft", zegt een bron die zeer dicht bij de zaak staat. Dat het menens is, bleek al toen het slachtoffer haar sleutels moest afgeven. "Ze mag bij een schorsing ook niet meer in de buurt komen van het commissariaat en geen contact hebben met bepaalde collega's. Haar dienstkaart moet ze dan ook al inleveren."





Hoorzitting

Volgende week dinsdag volgt een hoorzitting. Daar zal beslist worden of ze effectief geschorst wordt of niet. "Een schorsing zou grote gevolgen hebben voor de rest van haar carrière. Dat komt dan in haar persoonlijk dossier te staan en zal haar hele leven achtervolgen. Enkel een dienstvrijstelling, waarbij ze wel nog betaald wordt, maar niet hoeft te werken, zou wenselijk zijn. Het is gewoon al bijzonder jammerlijk dat een schorsing überhaupt al mogelijk is."





Een van de betrokken verdachten, de man met wie ze in een ver verleden nog een affaire had, heeft ondertussen ook een klacht ingediend tegen het slachtoffer voor laster en eerroof. Het slachtoffer nam onder meer daarvoor een advocaat in de arm. Zij mag, op vraag van het slachtoffer, niks lossen over het lopend onderzoek en de mogelijke schorsing.





De voorzitter van de politieraad, Joeri De Maertelaere, probeerden we te bellen, maar hij was onbereikbaar voor commentaar.