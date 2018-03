Schooltoneel over Romeinen 23 maart 2018

De gemeentelijke basisschool Evergem zorgt voor jeugdtoneel met het stuk 'Is ter ix?' Er staan 56 acteurs op de planken. Deze keer gaat het over Romeinen en Galliërs, over zwaarden en schilden, over Trektopnix en Kweetnix, over Cesar en Cleopatra, over ruzie maken en die terug bijleggen en vooral over vriendschap en samenhorigheid. Op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart, om 19.30 uur. Op zondag 25 maart om 14.30 uur. Telkens in de gemeentelijke basisschool, Reibroekstraat 2a in Evergem. Kaarten kosten 5 of 8 euro. Info: www.evergem.be. (JSA)