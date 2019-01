School De Regenboog Ertvelde laat kinderen twee keer per week lezen Joeri Seymortier

16 januari 2019

09u37 0 Evergem Basisschool De Regenboog in Ertvelde wil de kinderen massaal aan het lezen zetten. Minstens twee keer per week gebeurt het nu op school.

De Regenboog lanceert een leesproject. “We willen de kinderen vooral het plezier van lezen doen ontdekken”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “Elke leerkracht voorziet vanaf nu minstens twee keer per week een leesmoment. De leerlingen krijgen hiervoor een boekenpakket, waaruit ze kunnen kiezen wat ze lezen. We maken die leesmomenten zo aangenaam en ontspannen mogelijk, met tapijtjes, kussens, speciale zeteltjes, en knusse hoekjes en plekjes. Op die manier kijken de kinderen echt uit naar dat leesmoment, en wordt het een echte beleving. Onze leerlingen gaan ook recensies schrijven over enkele boeken.”