Scholieren krijgen reflecterende rugzakhoezen 29 juni 2018

De politiezone Assenede-Evergem investeert in reflecterende rugzakhoezen voor alle leerlingen van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. De hoezen moeten er zijn tegen volgend schooljaar.





Het was Annie Goethals die in november vorig jaar de vraag stelde op de gemeenteraad van Evergem. Ze deed dat doen als burger, maar is ondertussen kandidaat voor CD&V Evergem. "Na wat zoekwerk en overleg werd er gekozen voor de aankoop van 1.550 reflecterende en waterdichte rugzakhoezen", zegt Annie Goethals. "Ik ben blij dat men binnen de gemeente Evergem gehoor heeft gegeven aan mijn vraag om de veiligheid van onze jeugd te verhogen." (JSA)