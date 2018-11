Schilderij uit zusterstad krijgt plaatsje in Kasteel van Wippelgem Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 0 Evergem De cultuurraad van Evergem schenkt een schilderij aan het gemeentebestuur, dat het een permanente plaats geeft in het Kasteel van Wippelgem.

De cultuurraad Evergem schonk het schilderij ‘El Vigilante’ aan het gemeentebestuur. Het werk is gemaakt door de Ecuadoraanse schilder Cristhian Heredia. Het werk werd gekocht tijdens de veiling van ‘Mijn land-mí país’, de tentoonstelling naar aanleiding van 15 jaar stedenband met Guaranda. “Evergem onderhoudt sinds 2003 een stedenband met de stad Guaranda in Ecuador”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Deze stedenband is een concrete invulling van de internationale samenwerking van onze gemeente.”