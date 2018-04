Schepen gaat spreken in Slovenië 14 april 2018

Schepen Kathleen Depoorter (N-VA) van Evergem trekt van maandag 16 tot woensdag 18 april naar Slovenië om daar te spreken over duurzaam beleid van een gemeente. Ze mag spreken op de Nalas, de Zuidoost-Europese tegenhanger van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). "Evergem neemt samen met twintig andere Vlaamse gemeenten deel aan het pilootproject rond duurzame ontwikkeling", zegt Kathleen Depoorter. In landen zoals Slovenië staan ze zo ver nog niet en daarom willen ze naar ons luisteren. Het unieke engagement dat we in Evergem hebben met onze zusterstad Guaranda in Ecuador, komt zeker aan bod. Maar ook in ons beleid staat duurzaamheid centraal. We hebben nu bijvoorbeeld een nieuw aankoopbeleid waarin we in eerste instantie aftoetsen of de aankoop wel nodig is, en ook of we bij lokale handelaars kunnen kopen. We werken ook aan een goed waterbeleid en aan gendergelijkheid." (JSA)