Schauvliege weigert vergunning windturbines 28 april 2018

02u34 0

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) weigert een vergunning af te leveren voor de bouw van twee windmolens in de buurt van de Ter Looverendreef, op de grens van Zelzate en Ertvelde.





Volgens de minister kan er onvoldoende aangetoond worden dat de twee windturbines geen hinder zullen veroorzaken voor de dichtstbijzijnde woningen. "Die woningen werden niet opgenomen in de voorafgaande geluids- en slagschaduwstudie. Zodoende kan ook onmogelijk worden worden vastgesteld dat de hinder voor mens en milieu tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft", motiveert de minister haar beslissing. Eerder tekenden ook de gemeenten Zelzate en Evergem al beroep aan tegen de bouw van de twee turbines. De provincie Oost-Vlaanderen verleende wel een milieuvergunning aan de bvba Storm29 en nv Eneco Wind voor het exploiteren van een windturbinepark met twee windturbines aan de Ter Looverendreef. Minister Schauvliege gaat daar nu tegen in. (KVZ)