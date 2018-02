Schauvliege belicht 'het Evergem van 2038' 16 februari 2018

CD&V van Evergem organiseert op maandag 19 februari een infoavond 'bouwen in en aan de toekomst', met Vlaams minister Joke Schauvliege. Om 19.30 uur in CC De Stroming in Sleidinge wordt uitleg gegeven over het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er wordt in de toekomst gekeken naar het Evergem van 2038. De minister vertelt het verhaal van de zogenaamde betonstop in een notendop. Gratis, maar reservatie is verplicht. Info: evergem.cdenv@telenet.be of 0498/13.86.52. (JSA)