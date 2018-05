Schattige Pippa maakt viergeslacht compleet 08 mei 2018

Pippa Morthier, geboren op 10 april, heeft meteen voor een viergeslacht in de familie gezorgd. Het is de dochter van Steven Morthier en Talitha De Craene uit de Speyestraat in Maldegem.





Het viergeslacht zit verspreid over het hele Meetjesland. Mama Talitha De Craene is 26 jaar. Oma Carine Cordonnier is 53 jaar en woont in Lembeke. De oudste telg van het viergeslacht is Yvonne De Vrieze. Zij is ondertussen 76 jaar en woont in Rieme bij Evergem.





(JSA)