Schaakvereniging krijgt koninklijke titel 18 juli 2018

02u41 0

De Meetjeslandse Schaakvereniging uit Evergem bestaat vijftig jaar en krijgt op zaterdag 21 juli, de nationale feestdag, de koninklijke titel uitgereikt. In Oost-Vlaanderen zijn er dit jaar twaalf verenigingen die gelauwerd worden. Het predicaat 'Koninklijk' wordt zaterdag uitgereikt in het Provinciehuis in Gent. Dit jaar krijgen zij het predicaat uit handen van Prins Laurent. Ook Prinses Claire, de gouverneur en de gedeputeerden zullen aanwezig zijn op de hulde. (JSA)