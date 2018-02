Runners werpen zich tijdens marathon van Barcelona in strijd tegen darmkanker 27 februari 2018

02u49 0 Evergem Op 11 maart nemen vier leden van Runners Evergem deel aan de marathon van Barcelona met als doel zoveel mogelijk centen bijeen te lopen voor de vzw Stop Darmkanker. Nog voor de start haalden ze al 4.000 euro op.

Hun intrinsieke motivatie is dan ook erg groot. "Eén van mijn beste vrienden en tevens de peter van mijn jongste dochter verloor 16 jaar geleden de strijd tegen deze vreselijke ziekte", zegt Gilbert Willems (60). "Recent werd ik in mijn kennissenkring opnieuw geconfronteerd met de ziekte. Eén op de twintig mensen krijgt er ooit mee te maken en dat is nog veel te veel. Vandaar dat we iets wilden doen. Omdat we in onze vereniging graag marathons lopen, moesten we niet lang zoeken naar een manier om centen op te halen."





Unieke groep

Gilbert is ondertussen aan zijn zesde marathon toe. Met Ivan De Weirdt (52) en Adelin De Groote (57) krijgt hij twee ervaren marathonlopers aan zijn zij. Zo is Ivan al aan zijn vijfde marathon toe, Adelin loopt in Barcelona zijn dertigste marathon. "Het is speciaal dat ik dit in het teken van het goede doel mag doen. Bovendien is het een eer deze unieke groep mensen te kunnen begeleiden in dit avontuur." Voor kinesiste Ilse De Causemaecker (42) is het haar eerste. "Ik liep op mijn 21ste een halve, daarom wilde ik op mijn 42ste een volledige marathon doen. De uitgelezen kans om iets te doen voor het goede doel. We krijgen alvast veel positieve reacties." De actie 'loopt' dan ook als een trein. "We haalden ondertussen al meer dan 4.000 euro op, maar elke cent is welkom. De goesting om ons doel tot een goed einde te brengen is alvast groot", besluit Adelin.





Meer info via: https://acties.stopdarmkanker.be/team/runners-evergem-4-barca-marathon





(KVZ)