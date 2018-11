Rugzakjes vol boekjes om voor te lezen Joeri Seymortier

20 november 2018

08u51 0 Evergem In het kader van de Voorleesweek wordt op zaterdag 24 november een vertelmoment gehouden in de bibliotheek van Evergem.

Het vertelmoment wordt om 14 uur gehouden en is bedoeld voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Dan wordt ook het startschot gegeven van de Evergemse voorleesrugzakjes. “Die rugzakjes vol boeken kunnen vanaf dan ontleend worden”, zegt schepen Martine Willems (CD&V). “Er zijn verschillende rugzakjes, met materiaal rond een bepaald thema. Er zijn zakjes rond het thema rouw, onderweg, muziek en smakelijk. In elke rugzak zitten enkele boeken rond dat thema en ook nog een extraatje. Je kan de voorleesrugzakjes aanvragen aan het onthaal in bibliotheek Evergem.”

Info: www.evergem.be.