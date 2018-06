Rook aan oude wasserij blijkt vuurtje-stook van boomschors 09 juni 2018

02u42 0

De brandweer rukte gisterenvoormiddag massaal uit naar de oude wasserij 'Sneeuwwitje' op de Riemesteenweg in Ertvelde.





Iemand had gezien dat er heel veel rook in de omgeving van het gebouw hing. Eenmaal ter plaatse bleek iemand bezig te zijn met boomschors te verbranden. De brandweer kon dan ook na een zeer korte interventie rechtsomkeer maken. (JEW)