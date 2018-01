Rood en blauw willen meerderheid breken VERKIEZINGSSTRIJD PLOTS WEER OPEN DOOR SAMENGAAN OPEN VLD EN SP.A JOERI SEYMORTIER

02u29 0 Joeri Seymortier De kern van Open Vld en sp.a stelde de samenwerking afgelopen weekend voor aan hun leden. Die zetten het licht definitief op groen. Evergem De verkiezingsstrijd in Evergem ligt plots weer helemaal open. Open Vld en sp.a gaan in oktober samen één lijst vormen en hopen zo de meerderheid van CD&V en N-VA te breken. De paarse samenwerking had er ook graag Groen bij gehad, maar die leden hebben de samenwerking afgekeurd.

Het zag er lang naar uit dat CD&V en N-VA de komende zes jaar vrij gemakkelijk een vervolg zouden kunnen breien aan hun meerderheid. Maar door de samenwerking tussen Open Vld en sp.a, liggen de kaarten nu plots heel anders. De twee partijen verloren de voorbije verkiezingen allebei een pak kiezers en schommelen allebei rond de tien procent van de stemmen. Open Vld en sp.a zijn vandaag samen goed voor vijf zetels in de gemeenteraad. Wanneer hun samenwerking voor extra kiezers zorgt, zouden zij wel eens de sleutel in handen kunnen hebben om vanaf 2019 CD&V of N-VA aan een meerderheid te helpen.





"Geen kartel"

"We noemen dit liever geen kartel, maar hebben het over een soort positieve samenwerking", zegt Johan Van Hove van sp.a. "We willen echt weer mee besturen in Evergem en geloven dat dit kan door Open Vld en sp.a te laten samenwerken. Wij willen zo een alternatief bieden voor het huidig bestuur. Elk van de twee partijen krijgt vijftien plaatsen op de gezamenlijke lijst. Er blijven ook drie plaatsen over voor nieuwe onafhankelijke kandidaten. Of dit de enige kans is om de meerderheid van CD&V en N-VA te breken? Neen, maar het is wel een veel grotere kans. Wij geloven er in dat één plus één drie kan zijn. Of zelfs vier met een beetje geluk."





Hoe de nieuwe lijst zal heten, is nog niet bekend. Binnenkort start een poll op sociale media, waarbij iedereen kan meestemmen. Ook wie lijsttrekker wordt of de andere belangrijke plaatsen op lijst krijgt, wordt nog niet bekend gemaakt. "We zijn rond Kerstmis tot een akkoord gekomen, maar hebben afgelopen weekend pas onze ledenvergadering gehad", zegt Vicky Van Hyfte van Open Vld. "Daar kregen we officieel toestemming om voor de samenwerking te gaan. Er is al veel gepraat en de belangrijkste breekpunten voor ons programma zijn al uitgeklaard. Voor het beleid is er meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt. Dus wij zien die samenwerking helemaal zitten. Binnenkort organiseren we een denkdag, om ons programma in te vullen."





Zonder Groen

Grote afwezige in de 'samenwerking' is Groen. Ook die oppositiepartij is goed voor een kleine tien procent van de stemmen, en was dus een meerwaarde geweest. "Wij hebben naar onze leden geluisterd en die zien dat project helemaal niet zitten", zegt Kathleen Pisman van Groen. "Inhoudelijk staan de ideeën van Open Vld en sp.a te ver van wat Groen wil. En wij gaan echt voor de inhoud van ons programma. We hebben onze leden verschillende keren bevraagd, maar telkens bleek dat ze voor een zelfstandig Groen willen gaan." Open Vld en sp.a betreuren de beslissing en hadden Groen graag meegenomen in het verhaal. Na 14 oktober blijven gesprekken met Groen wel mogelijk. Of de paarse lijst bij een eventueel sterk verkiezingsresultaat het liefst met CD&V of N-VA wil praten is nog niet duidelijk.