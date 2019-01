Roger en Erna uit Kluizen vieren gouden huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

04 januari 2019

09u23 0 Evergem Roger Genbrugge en Erna D’haene uit de Snoekstraat 13 in Kluizen bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd.

Het gouden koppel heeft een dochter en twee kleinkinderen. Ze ontmoetten elkaar in Doornzele, op een bal van de Boerenjeugdbond. Roger werkte als laborant in Rieme. Erna was een tijdje pleegmoeder en ging daarna poetsen. Erna als bestuurslid van KVLV, Roger KWB-bestuurslid en schatbewaarder van ACW. Samen beleefden ze ook hoogdagen met de minivoetbalclub ZWR Evergem, met titels in eerste nationale en de Beker van België. Nu is Erna nog huisbewaarster van de parochiezaal in Kluizen.