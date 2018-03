Rode Kruis zet verdienstelijke bloedgevers in de bloemetjes 13 maart 2018

Het Rode Kruis Ertvelde heeft de verdienstelijke leden gehuldigd. Ronan Laureys kreeg de meeste aandacht met honderd bloedgiften. Vorig jaar waren er in Ertvelde 270 bloedgevers en 25 plasmagevers actief. "Van deze donoren waren er 38 nieuwe, dat is liefst 10 meer dan vorig jaar. Een bemoedigende evolutie", zegt Arsène Acke. "De donoren zorgden voor een gemiddelde van 158 donaties per collecteronde. Een stijging van 4,5 procent terwijl er in zowat heel Vlaanderen een dalende trend is in de opkomst."





(JSA)