Rijweg Grote Moerstraat wordt hersteld 11 augustus 2018

Op maandag 13 augustus staan werken gepland in de Grote Moerstraat in Belzele bij Evergem. "Een deel van de rijweg in de Grote Moerstraat is onlangs door de hitte omhoog gekomen", zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). "Op maandag 13 augustus wordt de baan hersteld. De weg wordt vanaf 9 uur afgesloten. Deze werken zullen slechts één dag duren."





Op maandag 6 augustus begonnen al de herstellingswerken aan de voetpaden in de Grote Moerstraat. Tijdens deze werken is er niet veel hinder en is er ook geen omleiding. De herstellingswerken aan de voetpaden zullen klaar zijn voordat de werken aan de verkeersdrempel beginnen op 27 augustus.





Info: www.evergem.be.