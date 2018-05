Retroparty Studio 21 in De Burggrave 08 mei 2018

Peter Van Praag en de Vrije Burggrave Dansers pakken op zaterdag 12 mei uit met het project Studio 21. Het wordt een retroparty met de goede sfeer van de fuiven van vroeger. Peter Van Praag staat zelf achter de draaitafel, en krijgt de hulp van de legendarische DJ Jo met de Banjo. Guy Neve en Wim Leys zorgen zaterdagavond voor live-optredens. In ontmoetingscentrum De Burggrave, Grovermansdreef 38 in Evergem. Kaarten: 10 euro in voorverkoop en 13 euro aan de kassa. Info: 0475/87.33.24. (JSA)