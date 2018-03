Refter pas over 3 weken opgeknapt NA BRAND: LEERLINGEN ETEN HUN BOTERHAMMEN IN KLAS OP WOUTER SPILLEBEEN

03 maart 2018

02u26 0 Evergem De refter van de basisschool De Regenboog in Ertvelde is onbruikbaar nadat er donderdagochtend een brand uitbrak, maar de school blijft niet bij de pakken zitten. Sinds gisteren gaan de lessen er weer gewoon door en de lunch, die eten de kinderen in de klas. "We maken er het beste van", klinkt het.

Rond 6.30 uur donderdagochtend ontstond de brand in de elektriciteitskast in de refter. Het poets- en opvangpersoneel dat toen al in de school aanwezig was, merkte het vuur snel op en verwittigde de brandweer. Gelukkig waren er op dat moment nog geen kinderen in de school", reageert directrice Marie-Rose Van de Velde. De hele refter liep rook- en roetschade op en de elektriciteitskast brandde volledig uit. Daardoor zat de school donderdag zonder elektricitei. "Les geven bij deze temperaturen was niet verantwoord zonder verwarming."





Gisteren werkte de verwarming weer en dus konden alle lessen doorgaan. De refter is nog niet hersteld. "Er moeten altijd drie afzonderlijke firma's langskomen om een bestek op te maken", duidt de directrice. "De eerste is vrijdagochtend langsgekomen en de andere twee in de namiddag. Afhankelijk van wat zij zeggen, wordt een firma gekozen en kunnen ze meteen aan de opruimingswerken beginnen. Dat moet ook, want sommige apparaten in de keuken kunnen kapot gaan door het roet."





Film kijken

De opruimingswerken zouden een week duren en daarna moet er nog ongeveer een week aan de elektriciteit gewerkt worden. De refter moet ook een nieuwe laag verf krijgen. "Het zal dus nog twee tot drie weken duren voor we de refter weer kunnen gebruiken", klinkt het. Intussen maken de klassen het over de middag gezellig in hun eigen lokalen. "De meesten hebben zelf hun boterhammen mee. Voor anderen voorzien wij een lunchpakket", aldus de directrice.





De leerkrachten houden er intussen de sfeer in. Ze zetten een film op waardoor de kinderen tijdens het eten aan het scherm gekluisterd zitten. "Ze zijn heel geïnteresseerd en dit is een film waarover we tijdens een les al gesproken hebben, maar die we niet helemaal konden zien. Dus het is zelfs relevant voor de lessen dat we naar deze film kunnen kijken", vertelt de juf van het derde leerjaar.





Normaal eten de meeste kinderen een warme maaltijd op school, maar dat kan nu tijdelijk niet. "Gelukkig heeft iedereen een positieve ingesteldheid en proberen we er allemaal het beste van te maken", vertelt Van de Velde.





Nieuwbouw

De school maakt al lang werk van een nieuwe refter. "Door de brand heb ik geprobeerd om dat proces een beetje te versnellen, maar het is een hele papiermolen", zegt de directrice. "Alle onderdelen moeten een openbare aanbesteding krijgen en de bouw zelf zou een jaar tot anderhalf jaar duren. We verwachten dat we in 2021 of 2022 een nieuwe refter zullen hebben, dus zo lang kunnen we niet wachten."