Psychologe schrijft debuutroman over verlies 04 mei 2018

Klinisch psycholoog Eline Trenson uit Sleidinge lanceert haar debuutroman 'Vergeten verdriet'. Ze is ook de vrouw achter De Spreekkamer in Sleidinge.





"Het boek gaat over het verlies van een kind", zegt de auteur. "In het boek kruip je in het hoofd van een oude man die terugblikt op het verlies van zijn dochter Vita. Na haar dood komt zijn leven tot stilstand. Pas jaren later staat hij zichzelf toe zijn verdriet onder ogen te zien. Hij besluit zijn mijmeringen neer te pennen in de hoop dat dit hem zal toestaan los te laten. Het is een boek over verlies en dus geen vrolijk boek. Het is een rauwe weerslag van pijn, onmacht en de onmogelijke gevoelens van een ouder die zijn kind verliest. Toch eindigt het verhaal op een andere toon."





Eline Trenson werkt aan de universiteit Gent, maar heeft ook De Spreekkamer opgericht. "De Spreekkamer is een samenwerking van meerdere psychologen en psychotherapeuten in de regio. De Spreekkamer is in de eerste plaats een plek waar mensen kunnen praten. Een plaats waar we kinderen, jongeren of volwassenen ontmoeten met psychische klachten en problemen."





Het boek 'Verborgen verdriet' kost 19,99 euro. Info: www.elinetrenson.be. (JSA)