Pronostiek WK voor goede doel 23 mei 2018

02u30 0

Enkele vrienden uit Sleidinge starten 'Slenne for Life' op en willen zo met een online pronostiek voor het wereldkampioenschap voetbal, geld inzamelen voor de MS-liga. "Wij zijn een groep vrienden die MS-patiënten een warm hart toedragen", zegt Luc Pauwels. "Je kan de einduitslag van de wedstrijden van onze Rode Duivels op het WK voorspellen. De inzet is 2 euro per match en gokken kan tot 15 juni. Je steunt niet alleen het goede doel, maar je kan ook een gesigneerd voetbalshirt winnen van een Rode Duivel." Je vindt het formulier op https://sites.google.com/view/slenneforlife. (JSA)