Proces tegen bestuurder die Julie Roelens (22) doodreed uitgesteld 25 april 2018

Het proces tegen de bestuurder die Julie Roelens doodreed, is gisteren uitgesteld naar 12 juni.





De 22-jarige Julie overleed in de nacht van 9 op 10 september in Ertvelde toen ze aangereden werd bij de terugkeer van een fuif. De bestuurder uit Evergem (39) stoof weg toen hij de hulpdiensten hoorde komen, maar werd later toch opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en alcohol.





De zaak stond gisteren voor behandeling, maar de advocaat van de nabestaanden legde nog een verslag neer van een eigen verkeersdeskundige. Daarom achtten parket, verdediging en de rechtbank het raadzaam om een nieuwe datum te kiezen, om de gerechtsdeskundige en een derde expert nog aan het woord te laten. (OSG)