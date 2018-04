Postkantoor te koop (maar verdwijnt niet) 07 april 2018

Het postkantoor in de Hofbilkstraat in Evergem staat te koop. Toch wil bpost niet vertrekken en blijft de dienstverlening voor de burger ongewijzigd. "We kregen een brief van bpost dat het kantoor in Evergem inderdaad te koop staat", bevestigt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Het gaat om een zogenaamde 'sale and rent back-operatie'. Dat betekent dat de koper de nodige ruimte weer verhuurt aan bpost. Het postkantoor blijft dus op dezelfde locatie bestaan en de dienstverlening voor de burger zal niet veranderen. De verkoop van het gebouw heeft geen impact op de aanwezigheid van een kantoor op de huidige locatie en de dienstverlening. Bpost heeft in de toekomst minder ruimte nodig." (JSA)