Porsche gaat over de kop: dochter (14) ongedeerd 02 juli 2018

Eén stuurfout, meer was er gisterochtend niet nodig om tienduizenden euro's schade te veroorzaken in Evergem. Een 41-jarige man uit Oostakker reed in Asschout in Evergem tegen een van de bloembakken op straat en verloor de controle. Zijn Porsche Cayenne ging over de kop en belandde ter hoogte van de computerwinkel op het dak. Tijdens de crash raakte de wagen nog eens drie geparkeerde wagens, waarvan er twee zwaar beschadigd raakten. Als bij wonder raakten de chauffeur en zijn 14-jarige dochter niet zwaargewond. Ze werden wel overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens commissaris Eddy Defruyt was er geen sprake van overdreven snelheid of alcoholintoxicatie. (OSG)