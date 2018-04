Politie wijzigt openingsuren voor verbouwing 28 april 2018

02u35 0

Het hoofdcommissariaat van de politie Assenede-Evergem ondergaat een grondige verbouwing. Hierdoor verhuist het onthaal vanaf de tweede helft van mei, wanneer de eerste fase van het bouwproject zal afgewerkt zijn, tijdelijk van de Kapellestraat 1 naar de Fortune De Kokerlaan 46 in Evergem. Ook de openingsuren van de twee commissariaten in Evergem en Assenede wijzigen tijdelijk vanaf 1 mei. In Evergem is het commissariaat iedere dag, behalve op zondag, open van 9 tot 12 uur (zaterdag tot 13 uur). In de namiddag kan je er dinsdag van 13 tot 19.30 uur terecht en op woensdag van 13 tot 17 uur. Op de Markt in Assenede is het commissariaat maandag en vrijdag open van 9 tot 12 uur en woensdagnamiddag tussen 13 en 17 uur. Op de andere dagen is het commissariaat gesloten. Telefonisch zijn beide commissariaten iedere weekdag bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. (JEW)