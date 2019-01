Politie vraagt waakzaamheid voor inbraken in auto’s Wouter Spillebeen

23 januari 2019

15u11 0 Evergem De politiezone Assenede-Evergem roept op om extra waakzaam te zijn nadat afgelopen dinsdag tijdens de vooravond in vier wagens werd ingebroken in Ertvelde.

De dieven sloegen toe in vier auto’s die geparkeerd stonden in de Vaartstraat-Oost, de Molenstraat, de Pastorijstraat en de Heilige Geeststraat. De buit bestond uit kleine voorwerpen zoals kleingeld en zonnebrillen. Er werd geen elektronica of papieren uit de wagens gestolen.

Eind november was er ook sprake van vier inbraken in voertuigen in Kluizen en Ertvelde. Naar aanleiding van de inbraken vraagt de politie om extra waakzaam te zijn. “Laat uw voertuig steeds slotvast achter en laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar in de wagen liggen”, klinkt het advies. “Het is ook best om de originele papieren steeds mee te nemen als u het voertuig verlaat. Indien er verdachte gedragingen worden opgemerkt in de buurt, vragen wij om dat steeds te melden aan de politie.”