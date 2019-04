Politie schrijft mensen opnieuw aan: “Huisnummers moeten beter zichtbaar zijn” Joeri Seymortier

15 april 2019

09u16 0 Evergem De politie van Evergem gaat opnieuw alle inwoners aanschrijven van wie het huisnummer niet goed zichtbaar is van op straat.

Vooral voor hulpdiensten is het belangrijk dat huisnummers duidelijk zichtbaar zijn van op de openbare weg. Volgens raadslid Fernand Deliaert (Vlaams Belang) is er in Evergem werk aan de winkel, en moet de gemeente een tandje bij steken. Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) bevestigt dat de politie nochtans vorig jaar al een actie gedaan heeft, om het belang van zichtbare huisnummers in de kijker te zetten. “Ik vraag een stand van zaken op. De huisnummers die niet duidelijk zichtbaar zijn, worden opnieuw aangeschreven vanuit de politie”, bevestigt burgemeester De Maertelaere.