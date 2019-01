Politie houdt fietscontrole in Evergem: slechts 4 procent niet in orde Sam Ooghe

15 januari 2019

10u47 0 Evergem De politie van de zone Assenede-Evergem heeft deze ochtend opnieuw een fietscontrole gehouden, onder meer gericht op de correcte verlichting en veiligheid van de tweewielers.

De resultaten zijn positief te noemen. In totaal controleerde de politie 156 fietsers in Evergem. Daarvan bleken 150 fietsen volledig in orde. Slechts bij 6 fietsen werden mankementen opgemerkt. Dat blijkt uit cijfers die de persdienst van de politie zelf verspreidde.

De PZ Assenede-Evergem controleert regelmatig en onaangekondigd op fietsveiligheid, vooral in de donkere winterdagen.