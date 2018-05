Politie heeft nieuw adres (maar verhuist niet) 26 mei 2018

Het politiekantoor van Evergem is bijna verbouwd, en daardoor krijgt het ook een nieuw adres. De nieuwe inkomhal ligt op een andere hoek. Het nieuwe adres van de politie Evergem is vanaf 1 juni: Fortune De Kokerlaan 46.





"In het nieuwe gebouw vind je onder meer het onthaal en de wachtzaal, de verhoorlokalen, kleedruimtes en douches voor het personeel, een binnenkoer en een parking", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "De huidige sanitaire ruimtes worden omgebouwd tot bureaus. Met oog op een 'Klimaatgezond Evergem' werd het gebouw goed geïsoleerd en is er een zonneboiler voor het sanitair en warm water. Er werd ook een condenserende ketel geplaatst. Zowel in het oude gebouw als in het nieuwe is er nu energiezuinige ledverlichting." (JSA)