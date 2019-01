Politie deelt boetes uit tijdens controleactie WSG

07 januari 2019

17u35 0 Evergem De politiezone Assenede-Evergem heeft afgelopen zondag een verkeersactie georganiseerd naar aanleiding van de winter-BOB-campagne.

Van 111 chauffeurs die moesten blazen, hadden er vier te diep in het glas gekeken. Dat komt neer op 3,6 procent. De chauffeurs moesten hun wagen tijdelijk laten staan. Daarnaast controleerde de politie ook op overdreven snelheid in de Schoonstraat en in de Oosteindestraat in Evergem. 90 chauffeurs die aan de snelheidsmeter passeerden, reden te snel en zullen nog een boete ontvangen. De politie schreef ook boetes uit voor chauffeurs die hun gordel niet droegen en die belden achter het stuur.