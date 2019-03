Politie betrapt 836 snelheidsduivels in één maand Een bestuurder op vijf rijdt te snel in Assenede en Evergem Sam Ooghe

12 maart 2019

08u45 4 Evergem De politie van de zone Assenede-Evergem heeft vorige maand 836 bestuurders betrapt op overdreven snelheid.

Dat meldt de persdienst van de politie. In de loop van februari werden in totaal 4.375 voertuigen gecontroleerd. 836 bestuurders, of bijna een op vijf, reden te snel. Dat is voor snelheidscontroles een relatief hoog percentage.

Het ging om de regelmatige, onaangekondigde controles die de politie elke week houdt. In totaal werden ze uitgevoerd op achttien plaatsen, zowel in Assenede als in Evergem.