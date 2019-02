Politie Assenede-Evergem zamelt geld in voor Fonds Emilie Leus Ontbijtbuffet in april eerste actie OSG

20 februari 2019

15u31 0 Evergem De politie van de zone Assenede-Evergem zal zich dit kalenderjaar inzetten voor het Fonds Emilie Leus, dat acties opzet en ondersteunt om het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer tegen te gaan.

Het Fonds draagt de naam van de jonge geneeskundestudente Emilie (18), die op 11 november 2009 samen met twee medestudenten het leven liet bij een verkeersongeval in Oosterzele. Het trio werd aangereden door een chauffeur die onder invloed was van alcohol na een nacht fuiven en de controle over zijn wagen verloor. Vandaag zet het Fonds zich in voor preventie-acties, maar even goed voor de slachtoffers van verkeersongelukken waarbij verdovende middelen in het spel zijn.

De politie van Assenede-Evergem zal dit jaar voor het Fonds meerdere acties organiseren in het kader van de Warmste Week. Te beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet op zondag 7 april, van 9 tot 12 uur in het Kasteel Wippelgem in Evergem. Kaarten voor het buffet kosten 15 euro (8 euro voor -13-jarigen) en zijn te verkrijgen bij de politie, of via evelien.wytynck@hotmail.com.