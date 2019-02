Politie Assenede-Evergem investeert in AED-toestel Jeffrey Dujardin

15 februari 2019

Het commissariaat van de politiezone Assenede-Evergem in Evergem beschikt sinds elf februari over een automatische externe defibrillator. Zo’n AED-toestel laat toe om meteen een reanimatie te starten in geval van hartstilstand. In ons land krijgen elke dag bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10 procent overleeft dit. Wanneer het slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot krijgt toegediend met een AED, stijgen de overlevingskansen tot 60 à 70 procent. Evergem had op haar grondgebied al vier AED-toestellen of hartstarters hangen. Aan het Koetshuis van het Kasteel van Wippelgem hangt die buiten, maar aan het cultuurcentrum en in de twee sporthallen hangt die binnen.