Plannen voor sportschuur naast gemeenteschool Sleidinge Joeri Seymortier

27 december 2018

De gemeente Evergem wil een nieuwe sportschuur bouwen op de terreinen naast de gemeentelijke basisschool van Sleidinge.

Dit jaar heeft de gemeente al 2.380 vierkante meter gronden aangekocht in woongebied. Volgend jaar zal nog eens 2.700 vierkante meter extra grond in woonuitbreidingsgebied aangekocht worden. Er is daarvoor 250.000 euro aan de kant gelegd. “De gronden sluiten aan bij de gemeentelijke basisschool van Sleidinge”, zegt schepen Martine Willems (CD&V). “Het is de bedoeling dat we in de toekomst op dat terrein een nieuwe sportschuur gaan bouwen. Die sportaccommodatie zal overdag gebruikt kunnen worden door de school, en ’s avonds en tijdens de weekends door de sportclubs van het dorp. Volgend jaar is enkel geld voorzien voor het verwerven van de gronden. De bouw van de sportschuur zelf volgt later.”

Ook de KLJ van Sleidinge huist ondertussen in de kleine refter van de gemeentelijke basisschool. Of de jeugdvereniging in die refter blijft, of er toch nieuwe containers komen, is momenteel nog niet duidelijk.