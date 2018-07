Petanquemarathon 31 juli 2018

Evergem organiseert op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus een petanquemarathon. "Vanaf vrijdag 3 augustus om 16 uur wordt er 24 uur lang petanque gespeeld op de terreinen aan Sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Iedereen is welkom om mee te doen. De banen zijn verlicht en er is mogelijkheid om te schuilen, mocht dat nodig zijn. Deelnemen is gratis en je hoeft niet op voorhand te reserveren. Uiteraard zijn supporters ook welkom om de spelers door de nacht te loodsen." (JSA)