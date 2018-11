Patrick Moreno heeft nieuwe single: ‘Altijd al geweten’ Joeri Seymortier

15 november 2018

10u49 0 Evergem Zanger Patrick Moreno uit Evergem heeft een nieuwe single. Het wordt ‘Altijd al geweten’.

Het nieuwe nummer is geproduceerd door Meetjeslander Johan Engels, die ook aan het album Nostalgie werkt dat er later aankomt. Patrick Moreno stapte in 1989 door de poort van de Vlaamse Showbizz met zijn deelname aan het populaire tv-programma De VTM Soundmix Show. Omdat de muziek moeilijk te combineren was met zijn professionele bezigheden, stopte hij met zingen. Maar de drang naar het podium was te groot, en daarom is Patrick Moreno er terug. De nieuwe single ‘Altijd al geweten’ wordt opgepikt door D&V, en kan vanaf nu gedownload worden via alle belangrijke internet-portals.