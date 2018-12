Parochiaal zangkoor Ertvelde blaast vijftig kaarsjes uit Joeri Seymortier

08 december 2018

15u31 0 Evergem Het parochiaal zangkoor Ertvelde bestaat vijftig jaar en werd door het gemeentebestuur van Evergem feestelijk ontvangen.

Het koor zingt vooral de uitvaarten en de weekendvieringen, maar ook in Lourdes werd al eens gezongen tijdens de kaarsjesprocessie. De 25 leden komen om de twee weken samen om te repeteren. “Eerwaarde Heer Dreelinck was er van in de beginjaren bij, en is speciaal naar het kasteel gekomen om ons nog eens te ontmoeten”, zegt oud-schepen Arsène Acke. “Het werd echt een leuk weerzien.”