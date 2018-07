Pak zieke bomen tegen de grond 17 juli 2018

Deze zomer worden op verschillende plaatsen in Evergem zieke of dode bomen geveld, omdat ze een gevaar zijn voor de openbare veiligheid. Waar mogelijk zullen de gekapte bomen deze winter vervangen worden door andere bomen.





Op het Eindeken worden twee bomen geveld die aangetast zijn door kevers, waardoor de stabiliteit in het gedrang komt. In de Koekoekstraat, Lindenlaan, Kerkstraat, Elslopark en Doornzele Dries worden enkele dode en zwaarzieke bomen geveld.





In de Tervenenwegel tenslotte worden elf bomen geveld die de goede werking van de straatverlichting verhinderen. De groendienst kan die onvoldoende snoeien om nog een volwaardige boom te behouden, dus worden ze geveld. (JSA)