Paasvakantie voor eerste gedeputeerde Kurt Moens uit Evergem is… koeien melken Joeri Seymortier

09 april 2019

19u23 3 Evergem Eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) uit Evergem heeft dinsdagavond koeien gemolken op een landbouwbedrijf in Ertvelde.

De gedeputeerde grijpt de paasvakantie aan om de vele vergaderingen eens in te ruilen voor werk op het veld. Hij klopte aan bij het landbouwbedrijf van de familie Van Hyfte in Ertvelde en mocht daar dinsdagavond enkele uren meedraaien. Kurt Moens hielp de koeien melken. “Dat is helemaal niet meer op een krukje aan de uier trekken”, beseft Kurt Moens nu. “Er wordt hier echt met de modernste technieken gewerkt. Het bedrijf zorgt ook voor de eigen mestverwerking en wekt eigen energie op. Zoveel meer dan de boerderij die de meeste mensen kennen. Ik vind het als politicus belangrijk om tussen de mensen te staan en niet enkel op een bureau te vergaderen. Hier op het veld leer je het meest.”

Meer over Kurt Moens

Ertvelde