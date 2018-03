Overal maximum 50 per uur in Droogte 06 maart 2018

De maximum toegelaten snelheid in de Droogte in Wippelgem wordt overal op 50 per uur gezet. Nu is er nog een strook van zowat 700 meter waar je 70 per uur mag rijden.





"Het wordt druk op de Droogte, en zeker wanneer de nieuwe wijk er komt, zal het niet beter worden", zegt Paul De Neve (Groen). "Er zijn dringend maatregelen nodig, of daar gaan ongevallen gebeuren. Wij vragen dan ook om al vanaf net voorbij de gemeentelijke basisschool van Wippelgem de zone vijftig in te voeren."





De gemeente Evergem gaat akkoord met het voorstel. "Ook in de zone Droogte waar geen bebouwing staat, gaan we de maximum toegelaten snelheid verlagen van 70 naar 50", zegt schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V). "We zullen de politie daar dan wel om handhaving vragen, want anders heeft het plaatsen van een extra verkeersbord niet veel zin", zegt de schepen nog. (JSA)