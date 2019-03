Oudste inwoner van Evergem jarig: Maria Verdegem blaast 103 kaarsjes uit Joeri Seymortier

17 maart 2019

17u13 0 Evergem Maria Verdegem uit Evergem heeft haar 103de verjaardag gevierd, en kreeg als oudste inwoner een delegatie van het gemeentebestuur over de vloer.

Maria woont ondertussen in het rusthuis Ten Oudenvoorde in Ertvelde, maar maakt nog graag samen met haar kinderen en kleinkinderen een kleine wandeling in de gang, om zo fit te blijven. “Haar tevredenheid, haar dankbaarheid, en haar positieve ingesteldheid zijn waarschijnlijk de sleutel voor een lang en gelukkig leven”, zegt schepen Patrick Huyghe. “Af en toe zegt ze wel eens dat Sint-Pieter haar mag komen halen, om bij haar man en zoon te zijn. Maar Sint-Pieter ziet dat het haar in dit aardse leven nog zo goed gaat, en staat zeker nog niet te wachten. Daarvoor is Maria nog te goed bij de pinken.”