Oudercomité houdt quiz 25 januari 2018

Het oudercomité van de vrije basisschool van Ertvelde organiseert op vrijdag 26 januari een quizavond. Tijdens deze 21ste editie pakken ze uit met een nieuwe formule en een nieuwe quizmaster: Peter Peirens. Amusement staat dit keer meer centraal, en er zijn minder algemene vragen. Vanaf 19.30 uur in de turnzaal van de school in de Lindenlaan 35 in Ertvelde. Inschrijven kost 20 euro per ploeg van maximum vier personen. Info: oscaaroudercomite@gmail.com of 0475/95.81.00. (JSA)