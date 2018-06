Oude dekenij krijgt tweede leven ZELDA&ZORRO PALMT ALS STARTUP BENEDENVERDIEPING IN JOERI SEYMORTIER

02u33 0 Evergem De statige dekenij in het Eindeken in Evergem krijgt een tweede leven. De gemeente wil niet dat het historische gebouw leeg staat en komt te vervallen. Het wordt de thuis van enkele startups. Zelda&Zorro palmt als eerste de benedenverdieping in, en wordt een ontmoetingsruimte voor jonge ouders en hun kinderen.

De gemeente Evergem zocht en vond een nieuwe toekomst voor de dekenij in het centrum van de gemeente. Evergem ging daarom in zee met 'FMT Creatief met leegstand'. "Het gebouw staat sinds vorig jaar leeg", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "Zonde voor zo'n mooi pand. We willen een duurzame invulling geven aan de dekenij. Tot we een beheersplan hebben, zal onze nieuwe partner mee instaan voor die invulling. De firma 'FMT Creatief met leegstand' geeft een tijdelijke invulling aan gebouwen, ter preventie van leegstandsrisico's. Doordat de dekenij dan niet langer leeg staat, behoudt het gebouw zijn waarde en wordt de leefbaarheid van de omgeving gegarandeerd. We gaan op zoek naar een invulling met een sociaal verantwoorde achtergrond, die ook een meerwaarde betekent voor de buurtbewoners."





De eerste starter is alvast gevonden. Wendy Verhulst, de dochter van de Ford-garagehouder, opent er haar concept 'Zelda&Zorro'. Ze heeft er een contract van twee jaar en evalueert dan hoe het verder moet. "We hebben de benedenverdieping huiselijk ingericht, en het wordt nu een plek om te onthaasten, experimenteren en elkaar te ontmoeten", legt Wendy uit. "Ik richt mij vooral naar de jonge ouders, die de dag van vandaag superhelden moeten zijn. Je moet een goede job hebben, tijd maken voor de kinderen, je moet sporten en je moet ook nog eens tijd maken voor je sociaal leven. Maar hoe krijg je dat allemaal in één agenda? Net daar wil ik met Zelda&Zorro op inspelen. We hebben hier acht formules waar je kan uit kiezen. Je kan hier afspreken met vrienden om leuke workshops te volgen, of om iets te eten. Maar je moet je kinderen niet naar de oppas brengen. Breng ze gerust mee. We hebben hier een aparte opvang voor de kinderen, zodat de ouders zorgeloos kunnen genieten, maar toch ook tijd met hun vrienden kunnen doorbrengen."





Van woensdag tot vrijdag kan je gewoon gaan lunchen. Op zondagvoormiddag is er een brunchformule. Op zaterdag is er een sportworkshop en op vrijdag wordt een afterwork georganiseerd. Steeds op reservatie. Alle formules staan uitgelegd op www.zeldazorro.be.