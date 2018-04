Oud-strijders hebben nieuwe voorzitter 17 april 2018

02u33 0

De oud-strijdersbond NSB Sleidinge heet voortaan 'Oud-strijders NSB-Sleidinge en Veteranen Groot-Evergem'. De nieuwe voorzitter is Charles Debouvry uit Evergem. Hij is een gepensioneerd 'Kapitein ter Zee' bij de Belgische Marine. Hij kreeg symbolische de NSB-armband van bestuurslid Maria De Clercq. De nieuwe voorzitter is ook een veteraan en heeft verschillende buitenlandse opdrachten vervuld in oorlogsgebieden.





(JSA)